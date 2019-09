Tausende strömten auf die Norla

Rendsburg

Die 588 Anbieter der Norla zogen am Donnerstag und Freitag Fachpublikum, am Wochenende auch Verbraucher auf das 13 Hektar große Gelände, berichtete Peter Levsen Johannsen, der am Sonntagnachmittag keine Bilanz zu Besucherzahlen abgeben wollte. „Die Wunschmarke von 70000 Gästen müssen wir wohl noch knacken.“ Der Canal Cup habe der Norla jedoch keinen Schaden zugefügt. „Er hatte eher positive Wirkung.“ Beide Großveranstaltungen hatten gegenseitig füreinander geworben, berichtete Messeleiterin Dörte Röhling.

Nicht nur landwirtschaftliche Großmaschinen, auch die Tierschau sowie Produkte vom Bio- und Bauernmarkt waren gefragt. Clevere Besucher sammelten kostenlose Eimer an den Ständen, um ihre Messefunde abtransportieren zu können.

Landfrauen sammelten Unterwäsche für Afrika

Der Landfrauenverband warb für die Aktion „Smalls for all“: „In Afrika gelten Frauen ohne Unterwäsche als Freiwild“, berichtete Heide Hanssen, Beisitzerin des Landeslandfrauenverbands zum Hintergrund. Das Vorhandensein von Leibwäsche schütze in Ländern wie Guinea, Sierra Leone, Malawi und auf Madagaskar Frauen. Der Stoff lege nahe, dass in einem geschützten Rahmen mit Ehemann oder Vater leben. Die Sammelaktion läuft noch bis November. Frauen spendeten bereits einen Big-Pack voller Dessous.

Dörte Rickerts aus Vollerwiek bei St. Peter Ording steuerte auf der Norla direkt den Stand der Firma Bobman an. „Unsere Streumaschine ist nach sechs Jahren kaputtgegangen“, erklärte die Landwirtin, die einen Milchviehbetrieb mit 200 Kühen hat. Sie entschied sich ohne lange Verhandlungen für ein neues Gerät für 22000 Euro. Der motorisierte Stallhelfer mit dem tricherförmigen Transportbehälter kann Liegeflächen und Laufgänge fegen und Kalk verteilen. „Der nimmt Bakterien und Feuchtigkeit auf.“

Trotz Norla und Canal Cup in Rendsburg-Süd wenig Staus

Verkehrsprobleme habe es am Norla-Wochenende nur einmal am Sonnabendnachmittag gegeben, berichtete Messeleiterin Dörte Röhling. „Da gab es einen Rückstau bis zur Autobahnauffahrt.“ Der Stau sei jedoch kurzfristig aufgelöst worden. Die Verkehrsstöme wurden gelenkt: Anreisende aus dem Osten parkten vor dem Messegelände, Gäste aus dem Westen südlich der B202. Für sie gab es Shuttle-Busse.

