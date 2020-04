Von Sorka Eixmann

Nils Kaube hatte mitten in der Nacht Besuch an seinem Hochsitz: Jagdgegner wollten sich offenbar auch an seiner Kanzel zu schaffen machen, als sie bemerkten, dass dort ein Jäger saß. In anderen Revierteilen wurden Hochsitze massiv geschädigt. Quelle: Sorka Eixmann