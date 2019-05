Langwedel/Nortorf

Der Verein will im Gras kauernden Rehkitze und anderen Tiere vor Mähdreschern retten. „Sie flüchten nicht vor den anrollenden Maschinen, sondern stellen sich tot,“ erklärte Patrick Delfs, stellvertretender Vorsitzende des 2018 gegründeten Vereins, bei der offiziellen Übergabe am Montag auf der sogenannten Zuckerkoppel in Langwedel. „Die Absuche der Felder liegt in der Zuständigkeit der Landwirte, wir unterstützen sie.“ Ein Anruf genügt, dann werden mit der Drohne Felder in Eisendorf, Ellerdorf, Dätgen, Borgdorf-Seedorf, Manhagen und Blocksdorf auf Tiere gecheckt.

Die Schreie der Rehkitze klingen wie ein Kind

„Wer einmal das Schreien eines verletzen Rehkitzes gehört hat, vergisst es nie“, sagt Christine Kröger. „Es klingt wie ein Kind.“ Weder der Maschinenring noch die Kreisjägerschaft konnten als Sponsoren gewonnen werden, die VR Bank finanzierte eine Drohne der Firma Yuneec mit sechs Propellern, die Ausbildung von Jäger Moritz Meinert zum Piloten und einen Ersatzakku aus Mitteln der Gewinnsparlose, erklärte Filialleiter Jens Böker. „Wir investieren zusätzlich in die Ausbildung eines zweiten Piloten und in weitere Akkus“, erläuterte Patrick Delfs.

Tiere kommen in einen Karton

Die Piloten schulen die Vereinsmitglieder. Mit der Wärmebildkamera erhöhen sich das Tempo und die Genauigkeit der Suche. Für das Absuchen eines 2,5 Hektar großes Feldes bräuchten fünf bis sechs Helfer 45 Minuten, schätzt Meinert. Sind die Geodaten des Feldes in eingespeichert, braucht der in 15 bis 18 Meter Höhe fliegende Suchhelfer eine Viertelstunde für die systematische Absuche. Moritz Meinert beginnt gegen 4.30 Uhr. Entdeckte Tiere werden in Kartons an den Feldrand gesetzt und nach der Mahd freigelassen.

