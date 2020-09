Die Moosschicht auf dem Reetdach der Schoolkat in Langwedel soll im Herbst entfernt und der First repariert werden. Zwei vermoderte Holzbalken am Fuß der Fachwerkwände sollen nach Denkmalschutzvorgaben ersetzt werden. Die einst in den Haushalt eingestellten 30.000 Euro werden nicht reichen.