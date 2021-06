Langwedel/Nortorf

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr mitten im malerischen Blocksdorf, das zur Gemeinde Langwedel gehört. "Das darf nicht passieren", sagte Bürgermeister Markus Heerdegen. "Alle fühlen mit der Postbotin, die sehr beliebt ist, und hoffen, dass sie schnell wieder gesund wird." Mehr wollte der Gemeindechef, in dessen Nachbarschaft die Beißattacke geschehen ist, nicht machen. Er sei am Donnerstag nicht zu Hause gewesen. "Wenn die Besitzer in der Vergangenheit mit dem Hund unterwegs waren, hatte das Tier einen Maulkorb auf", erinnerte er sich aber.

Warum der Stafford Bullterrier so aggressiv reagierte und auf die Postbotin losgegangen ist, kann die Polizei noch nicht sagen. "Die Ermittlungen laufen, das Opfer konnte auch noch nicht vernommen werden", so Polizeisprecher Michael Heinrich. Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Hundegesetz wird in solchen Fällen ermittelt.

"Meine Frau hat um ihr Leben gekämpft"

Der Ehemann der 57-jährigen Postbotin schilderte den Vorfall am Montag unserer Zeitung. Ihm zufolge hat seine Frau "um ihr Leben gekämpft". Der Hund sei unvermittelt und plötzlich über einen 1,20 Meter Grundstückszaun auf den öffentlichen Gehweg gesprungen und habe sie dort attackiert. Sie sei gar nicht auf dem Grundstück gewesen. "Sie hat beide Arme vor den Körper gehalten und ist zum Glück nicht auf den Boden gefallen. Sonst hätte sie der Staffordshire Terrier tot gebissen", so die Schilderung des Ehemanns.

Die Polizeiangaben, dass die Besitzerin Erste Hilfe geleistet hätte, dementierte der Ehemann. "Als meine Frau schrie, ist irgendwann offenbar der Vater der Besitzerin vom Grundstück gekommen und hat versucht, durch Schläge auf den Hund helfend einzuwirken. Nachdem der Hund den zweiten Arm zerbissen hatte, hat er aber erst von meiner Frau abgelassen. Erst später ist die Besitzerin mit dem Auto gekommen", so der Ehemann. Mit dem Rettungshubschrauber ist die Postbotin in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen worden. "Der Staffordshire Bullterrier hat ihr an den Armen schwere Verletzungen bis auf die Knochen zugefügt", so der Ehemann. Transplantationen seien notwendig, sie warte auf die Operationen.

Amt stuft das Tier als "Gefahrhund" ein

Das Ordnungsamt Nortorfer Land hat nach dem Vorfall am Donnerstag sofort reagiert und das Tier als "Gefahrhund" eingestuft. Das bedeutet Leinen- und Maulkorbzwang, auch auf dem Privatgrundstück, sowie Zwingerhaltung. "Der Hund ist aber bei den Eigentümern geblieben. Wir könnten den Eigentümern das Tier zwar wegnehmen, das ist aber nur vorübergehend möglich. Uns sind die Hände gebunden", betonte Ordnungsamtsleiter Torsten Manthey. Die Besitzer haben jetzt drei Monate Zeit für einen Eignungstest.

Eine Anordnung zur Einschläferung sei durch das Ordnungsamt nicht möglich, führte Manthey weiter aus. Laut Tierschutzgesetz darf in Deutschland kein Tier "ohne Grund" eingeschläfert werden. In Rendsburg sei vor einigen Jahren ein Pitbull in einem Tierheim getötet worden, weil er nicht therapierbar gewesen sei. "Wenn die Attacke auf meine Frau kein Grund ist, dann frage ich mich, was sonst", so der Ehemann des Opfers. Andere Bundesländer würden da strenger vorgehen.

Ehemann sieht Gefahr für die Öffentlichkeit

Laut Hundegesetz in Schleswig-Holstein, das 2016 mit der Streichung der "gefährlichen Rassen" geändert wurde, müsse man als Amt die Gefährdung der Öffentlichkeit ausschließen und gleichzeitig abwägen, was dem Hundehalter zuzumuten ist, so Manthey. Nach weiteren Angaben Mantheys gelte für den Staffordshire Bullterrier aus Blocksdorf eine einjährige Bewährungsfrist. "Danach muss er sich einem Wesenstest unterziehen." Danach darf das Tier ein weiteres Jahr nicht auffällig sein.

Lesen Sie auch: Landtag beschließt neues Hundegesetz

Laut des Ehemanns vom Opfer ist die öffentliche Sicherheit aber nicht mehr gewährleistet. "Der Hund hat Blut geleckt und nach Aussage meiner Frau ihr Fleisch gegessen."