Wochenmarkt Kronshagen: Zur Stellprobe rückten die Marktbeschicker am Sonntag in aller Frühe an. Am 17. Oktober zieht der Wochenmarkt Kronshagen auf den Platz vor dem Rathaus um. Um zu sehen, ob Theorie und Praxis auch übereinstimmen wurde alles aufgebaut. Fazit: Alles passt, aber nicht alle sind 100-prozentig glücklich.