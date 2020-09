Laut einer Studie des Thünen-Instituts landen in Deutschland pro Jahr rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Mit den Hintergründen dieser Thematik befasst sich ein Forschungsprojekt am Geographischen Institut der Uni Kiel. Die Kommunen Achterwehr und Quarnbek sind ein Teil dieser Studie.

Von Florian Sötje