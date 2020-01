In der Dezembersitzung konnte in Flintbek kein Haushalt verabschiedet werden. Am Montagabend war der Haushalt erneut Thema, der Hauptausschuss unter Leitung von Carsten Stegelmann (CDU) diskutierte über die Erhöhung. Mehrheitlich votierte das Gremium für die Erhöhung um mehr als 100 Prozent.