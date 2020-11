Gut verpackt und verwest: So haben Ermittler eine Leiche in Rendsburg gefunden. Erste Erkenntnisse zur Identität soll eine Obduktion bringen. Diese habe am Donnerstag begonnen, sagte Michael Bimler von der Staatsanwaltschaft Kiel. Die Lebensgefährtin des Tatverdächtigen wurde als Zeugin befragt.