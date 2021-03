In Nortorf haben Ermittler in dem zerstörten Haus eine Leiche entdeckt. Jetzt muss geklärt werden, ob es sich um die vermisste Frau handelt. Leichenspürhunde waren am Morgen erstmals im Gebäude, das durch eine Explosion am Montag zerstört wurde. Erste Spuren deuten mittlerweile auf Brandstiftung hin.