Nortorf

Die Explosion eines Hauses in Nortorf und der Fund einer Leiche in der Brandruine ziehen langwierige Ermittlungen nach sich. Die Identifizierung des gefundenen Leichnams wird laut Staatsanwaltschaft Kiel noch einige Tage dauern. Ein Brandgutachten soll zudem in der kommenden Woche Klarheit über die genauen Abläufe der Tragödie liefern.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei der gefundenen Leiche um die vermisste 54-jährige Bewohnerin handelt. Doch bestätigt ist dies auch zehn Tage nach der Hausexplosion nicht. "Die Untersuchung zur Identifizierung dauert an", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Donnerstag.

Eine Obduktion des Leichnams hatte am vergangenen Freitag kein klares Ergebnis geliefert. Man habe zwischenzeitlich Zahnunterlagen der vermissten Frau und DNA-Vergleichsproben von Angehörigen angefordert, um den Leichnam identifizieren zu können, teilte der Oberstaatsanwalt mit. Bis diese Methoden sichere Erkenntnisse lieferten, könnte es einige Tage dauern.

Zudem laufen parallel toxikologische Untersuchungen. So wollen die Ermittler unter anderem klären, ob die gefundene Person möglicherweise vor der Explosion vergiftet worden ist. Denn neben der fehlenden Identität ist auch die genaue Todesursache noch nicht geklärt.

Dringender Tatverdacht besteht gegen den 56-jährigen Lebensgefährten der Vermissten. Er sitzt seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster und schweigt zu den Hintergründen. Gegen ihn war ein Haftbefehl wegen Totschlags, schwerer Brandstiftung und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion erlassen worden.

Brandgutachten könnte Klarheit über Abläufe am 1. März geben

Neben Identität und Todesursache bleiben weitere Fragen rund um die Explosion und den Brand des Reihenendhauses offen. Das Gutachten eines Brandsachverständigen liegt laut Bimler noch nicht schriftlich vor. Kommende Woche könnte es nach Angaben des Oberstaatsanwalts Aufschluss über die genauen Abläufe am Morgen des 1. März und den Tathergang geben. Spürhunde hatten bei der Spurensuche in der Brandruine an mehreren Stellen Brandbeschleuniger entdeckt. Unter anderem war ein Stück einer Bettdecke gefunden worden, das mit Benzin getränkt war.

Die Ermittlungen vor Ort in der Brandruine sind derweil abgeschlossen. "Der Tatort ist freigegeben worden", sagte der Oberstaatsanwalt. Die sichergestellten Beweismittel müssten nun weiter kriminaltechnisch untersucht werden. Dies werde wahrscheinlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Parallel laufen die Ermittlungen im Umfeld weiter. Man konzentriere sich auf die Beziehung der 54-Jährigen und ihres Lebensgefährten und suche nach "Hinweisen für ein Motiv", sagte Bimler.

Direkte Nachbarn können für Monate nicht in ihr Haus zurück

Nach der Freigabe der Brandruine will man in Nortorf kurzfristig das Gespräch mit der Versicherung suchen, um zu klären, wie es mit dem zerstörten Haus weitergehen soll, sagte Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land am Donnerstag. Der Zaun, der während der Ermittlungen als Blickschutz diente, bleibt zur Sicherung der Brandstelle zunächst stehen.

Wegen der Schäden ist für die direkten Nachbarn eine Rückkehr in ihr Haus in den kommenden Monaten unmöglich, sagte Manthey. Nach der kurzfristigen Unterbringung in einer Ferienwohnung hat die Stadt eine ihrer gemieteten Wohnungen für sie bereitgestellt. Die Bewohner des Mittelreihenhauses sind derzeit noch in einer Ferienwohnung untergebracht. Sie warten darauf, dass ein Statiker grünes Licht für eine Rückkehr gibt. Die Bewohner der anderen beiden Häuser in der Reihe sind laut Manthey wieder in ihre Wohnungen eingezogen. Trotz Schäden seien diese nach Abnahme eines Gutachters wieder bewohnbar. Auch die Gasversorgung ist in den Häusern wiederhergestellt.