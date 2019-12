Ein Fest für Muskelkraft und Tempo

Langwedel

Kalorien vor Weihnachten abbauen, damit Platz für den Festbraten ist, könnte das Motiv für die jungen Leichtathleten des Sportvereins Langwedel sein, sich zum Sportfest einzufinden. Tatsächlich jedoch bietet Trainerin Anja Mohr der Leichtathletiksparte beim letzten Training im Jahr traditionell einen Wettkampf an, bei dem Muskelkraft, Schnelligkeit und gute Koordination ein Fest feiern.

„Meistens haben die Schulferien begonnen und das Training ist entspannt“, weiß die 49-jährige Trainerin von vergangenen Festen.

Medizinballwerfen zum Fest

In diesem Jahr ging es an drei Stationen in der Halle beim 20-Meter-Sprint um Beschleunigungsfähigkeit, beim Fünfsprung über weiche Turnmatten um Elastizität und beim Weitwurf eines zwei Kilogramm schweren Medizinballs um Kraft.

Frisbee statt Schokolade

Statt Schokoladenbergen hatte die Trainerin Frisbees als Weihnachtsgeschenk dabei. - Für alle. „Damit können sie Werfen üben,“ war die sportliche Idee hinter dem Geschenk. Der Bewegungsablauf bahnt den Zugang zum Diskus-Weitwurf.

80-Meter-Sprintbahn

Anja Mohr (49) baute die Leichtathletikabteilung vor acht Jahren im Sportverein Langwedel auf. Inzwischen ist die Sparte im Bereich Jugend die größte im Verein. In den Aufwind geriet die Sparte, als die Gemeinde eine vorhandene, aber zugewucherte Weitsprunggrube auf dem Sportplatz entkrautete und sanierte. Eine 80-Meter-Sprintbahn mit Tartan-Kunststoffbelag wurde neu angelegt. Die Gemeinde hielt zusammen, als es um die Kosten ging: „Dafür haben wir in der Schule einen Sponsorenlauf organisiert.“

Auf Landesebene dabei

Der Erfolg: Leichtathleten aus Langwedel sind inzwischen bei Wettkämpfen auf Kreis- und auf Landesebene vertreten.

Sportlerin Mia Griese trainiert seit sieben Jahren im Verein. „Es ist vielfältig“, mag die 13-Jährige. Von den Disziplinen sind ihr Speerwerfen, Kugelstoßen und Sprint die liebsten.

