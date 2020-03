Der durch zahlreiche TV-Auftritte bekannte Schauspieler Rainer Luxem ist am Freitag, 6. März, zu einer Lesung in Rendsburg zu Gast. Im Mittelpunkt steht eine Biographie über Ludwig van Beethoven, die von Romain Rolland geschrieben worden ist.

Rainer Luxem liest in Rendsburg

Beethoven-Jahr - Rainer Luxem liest in Rendsburg

Von Frank Scheer