Geplant war die Autorenlesung bereits im Mai im Kronshagener Bürgerhaus. Corona kam dazwischen. Nun bietet der Garten von Silke Umlauff im Hofbrook Platz für etwa 40 Besucher, die den Worten von Autor Henning Schöttke und den Klängen von Musiker Eddy Monrow lauschen werden. Umlauff nennt es einen „Genussabend“. „Lesen ist für mich etwas Genussvolles“, sagt sie.

Auch in den Genuss der Romane ihres Gastes ist sie gekommen. „ Henning ist ein sehr vielseitiger Mensch, hat viel erlebt. So kann man sonst nicht schreiben. Und man erkennt so viel wieder“, sagt Umlauff. Letzteres liegt am Aufbau der fünf Romane, die zur Todsünden-Reihe des Autors gehören. Immer geht es um Frauen als Hauptfiguren, die Geschichten beginnen in den 1950er-/60er-Jahren und ziehen sich bis in die Gegenwart hinein. Die Handlung eines Romans entwickelt sich bis ins Jahr 2040.

Romane der Reihe sind miteinander verwoben

2011 begann die Reihe mit „Gulas Menü“. Lesen wird Schöttke am Sonnabend aus dem neuesten Werk „Invidias Gesetze“. Das Besondere: Die Geschichten sind miteinander verwoben. „Die Frauen begegnen sich. In welcher Reihenfolge man die Bücher liest, ist egal“, sagt Schöttke. Die Handlungen habe er bereits am Ende des ersten Buches gedanklich miteinander kombiniert. „Ich habe die anderen sechs Bücher dann grob durchgeplant, damit es am Ende stimmig wird“, sagt der Autor.

Zwei Romane der Reihe werden also noch folgen. Warum diese Struktur? „Wie viel uns andere Menschen beeinflussen, ohne es zu wissen, hat mich schon als Kind fasziniert", sagt Schöttke.

Schöttke und Monrow ergänzen sich

Der Kronshagener und der Musiker Eddy Monrow haben sich auf einer Lesung kennen gelernt. Schon für den Roman „Superbias Lied“ entstand ein Song. „Den hört Invidia auch im neuesten Roman“, sagt Schöttke. Zu diesem gibt es ebenfalls ein Lied. Die Musik von Monrow soll die Handlung während Schöttkes Lesung untermalen, Musik und Sprache sich gegenseitig ergänzen. So werde es am Sonnabend gegen 20 Uhr auch enden, verrät Schöttke. „ Eddy übernimmt dann fließend. Und ich singe auch noch etwas mit.“

Der Eintritt zur Lesung kostet 5 Euro. Dafür gibt es ein Getränk, ein Stück Quiche sowie einen Zwei-Euro-Gutschein beim Kauf eines Buches. Anmeldungen mit Angabe der Kontaktdaten per E-Mail an silke@umlauff-kronshagen.de oder telefonisch unter 0431/583031.

