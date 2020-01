Autor zu Gast im Gymnasium Kronshagen

Kronshagen

Mexiko müssen die fünf Protagonisten um den 14-jährigen Miguel aus Guatemala in „Train Kids“ durchqueren, um ihr Glück und geliebte Menschen in den USA zu finden. Ihre einzige Chance sind Güterzüge, auf die sie aufspringen, um als blinde Passagiere ihrem Ziel näherzukommen. Die Erlebnisse der Jugendlichen basieren auf Erzählungen und Beobachtungen, die Autor Reinhardt vor Ort gesammelt hat.

Autor Reinhardt recherchierte in Mexiko

Er traf die jugendlichen Migranten in Herbergen, in denen sie sich während ihrer Reise ausruhten oder auch direkt an den Bahnlinien, wo sie sich entlang der Strecke versteckten und auf den nächsten Zug warteten. „Nicht viele erreichen ihr Ziel. Sie probieren es aber immer wieder. Ich habe Jugendliche getroffen, die ihren zehnten Versuch gestartet haben“, erzählt Reinhardt.

Thema Flucht wurde 2015 in Deutschland aktuell

2013 hatte er in Mexiko recherchiert, im Frühjahr 2015 erschien das Buch. Ein paar Monate später suchten viele Flüchtlinge in Deutschland Schutz – und die Thematik wurde aktuell. „Daraufhin bekam ich viele Einladungen von Schulen“, sagt Reinhardt, der mit „Train Kids“ und seinem aktuellen Buch „Über die Berge und über das Meer“, in dem zwei afghanische Jugendliche nach Deutschland flüchten, in diesem Schuljahr schon etwa 300 Lesungen hinter sich gebracht hat.

Fokus auf Schicksale der Jugendlichen

Dass die Geschichten der mittelamerikanischen Jugendlichen durch die Wahl von Donald Trump und den angedrohten Mauerbau zwischen Mexiko und den USA nochmal so aktuell würden, „hatte ich natürlich nicht so erwartet“, sagt Reinhardt. Dass die Themen wie Widerstand und Flucht in seinen Büchern eine politische Relevanz haben, sei ihm schon wichtig. „ Im Vordergrund stehen aber die persönlichen Schicksale der Jugendlichen“, sagt der Autor.

Schüler merken: Selbst die Recherche kann gefährlich sein

Und genau diese hinterließen bei den Kronshagener Schülern, die das Buch im Unterricht gelesen hatten, Eindruck. „An manchen Stellen war es schon traurig, über den brutalen Umgang mit den Jugendlichen zu lesen“, sagt Benjamin (14). Sich in ihre Lage hineinzuversetzen, sei schwierig – zu unterschiedlich sind die Lebensrealitäten. Nach den Schilderungen von Reinhardt hatte der 14-Jährige auch eine Ahnung von den Verhältnissen vor Ort. „Man hat gemerkt, dass es auch gefährlich ist, darüber zu berichten. Daran denkt man beim Lesen natürlich erst mal nicht.“

Erfahrungen der Jugendlichen bedrückend

Für Luna (14) waren die geschilderten Erfahrungen der Jugendlichen in Mittelamerika bedrückend. „Ich fand es schon sehr schlimm. Da weiß man es noch mehr zu schätzen, dass wir hier leben und ein Dach über dem Kopf haben. Ich glaube nicht, dass ich mich selbst auf so eine Reise begeben könnte. Da hätte ich zu viel Angst“, sagt Luna.

