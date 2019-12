Pläne zur Ortsentwicklung sind fertig

Rumohr

16 Tagesordnungspunkte sollten während der letzten Gemeindevertretersitzung im Jahr 2019 in Rumohr abgearbeitet werden. Dafür gab es von Bürgermeister Thomas Langmaack zuerst eine süße Stärkung in Form von Bordesholmer Marzipan für die Kommunalpolitiker.

Letzte Beschlüsse für die Fertigstellung des Bereiches am Dorfgemeinschaftshaus wurden gefasst. Dazu gehört auch die Verkleidung im Areal hinter der Küche, dort werden die Handwerker aktiv, um ein einheitliches Bild für den Neubau der Kita herzustellen.

Lärmpegel soll gedämmt werden

Eine weitere Maßnahme wird im Kita-Raum in der alten Schule umgesetzt. „Dort ist der Lärmpegel sehr hoch, wir haben uns für Dämmmaßnahmen entschieden, die Decke soll heruntergesetzt werden“, erläuterte Langmaack. In beiden Fällen entschieden sich die Kommunalpolitiker aus KWG und CDU für die kostengünstigen Varianten der Angebote.

Einen Ausblick auf das Jahr hatte Langmaack auch. 2020 soll das 775-jährige Jubiläum der Gemeinde gefeiert werden. „Die letzte Augustwoche ist unsere Festwoche, am 28. August ist ein Festball geplant“, erklärte Langmaack. 834 Einwohner zählt Rumohr derzeit.

Ortsentwicklungskonzept steht vor der Umsetzung

Das Jahr 2019 war geprägt durch die Erstellung eines Ortsentwicklungskonzepts. Mit Workshops, Wunschbäumen und anderen Veranstaltungen hatten Stephanie Eilers und Mareen Heppner vom Büro BCS von den Bürgern der Gemeinde Wünsche und Ideen für eine weitere Entwicklung bekommen, die Planerinnen stellten das fertige Konzept während der Sitzung vor.

"Wir haben das Konzept in unterschiedliche Bereiche unterteilt, auch in kostengünstig und intensiv wurde, genau wie in dringend umsetzbar oder später, unterschieden", erklärte Eilers. Eine hohe Nachfrage habe es beispielsweise bei Ausbau und Neugestaltung von Spiel- und Sportanlagen gegeben, auch die Etablierung neuer Wohnformen stand im Fokus. Eine leichte und günstige Umsetzbarkeit sehen die Planerinnen unter anderem beim Anlegen von Blühwiesen oder Lehrpfaden. Was in welchem Zeitraum umgesetzt wird, werden die Kommunalpolitiker entscheiden.

