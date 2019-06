Nortorf

Das Einzelhandelsgutachten der Stadt sieht die Pläne ebenso unkritisch wie die geplante Vergrößerung des Aldi-Marktes. Der Discounter Lidl hatte 2009 mit einem Ersatzbau in der Itzehoer Straße die Verkaufsfläche auf 1050 Quadratmeter erweitert. Janina Holst vom Planungsbüro GSP aus Oldesloe stellte jetzt im Ausschuss für Bauwesen und Umwelt in Nortorf die Baupläne vor.

90 Quadratmeter Platz für einen Bäcker

Das vorhandene Gebäude soll in Richtung Norden auf 2500 Quadratmetern Grundfläche vergrößert werden. 1300 Quadratmeter sind für Lebensmittel, 90 Quadratmeter für einen Bäcker vorgesehen. Bisher ist an der Parkplatzausfahrt an der Itzehoer Straße nur Rechtsabbiegen erlaubt. Durch Verschieben der Ausfahrt Richtung Norden erhöht sich die Distanz zur Kreuzung Dreieinigkeit.

Linksabbiegen wird möglich

Bereits vor zwei Jahren wurden an der Nordseite des Lidl-Grundstücks zwei Flurstücke, eins mit 1053 Quadratmeter, eins mit 976 Quadratmeter Fläche erworben, berichtete Thorsten Manthey vom Bauamt des Amtes Nortorfer Land. Dorthin wird erweitert. Die leer stehenden Gebäude auf den Grundstücken werden abgerissen.

Die Firsthöhe darf maximal neun Meter betragen

Die maximal Firsthöhe des neuen Gebäudes wurde auf 8,50 bis neun Meter begrenzt. An der neuen Grundstücksgrenze nach Norden ist für Nachbarn eine 1,50 Meter hohe Wand als Blendschutz vor Scheinwerferlicht vorgesehen. Eine Erhöhung der Wand könne bei Bedarf auch später in den Plan eingearbeitet werden, erläuterte Janina Holst. Zum Schutz der Anwohner vor Lärm wurde für die Parkplatznutzung und den Zulieferverkehr der Zeitraum von sechs bis 22 Uhr festgesetzt. Der Parkplatz erhält lärmarmes Pflaster, auch die Einkaufswagen sind lärmarm.

Der alte Baumbestand bleibt erhalten. 21 Bäume waren 2009 zusätzlich als Ausgleichsmaßnahme gepflanzt worden, ein Baum pro vier Stellplätze. Zwei von ihnen werden bei der Erweiterung entfernt. Dafür sind Ersatzpflanzungen vorgesehen. Das Regenrückhaltebecken hinter dem Gebäude soll erweitert werden. Für Fledermäuse und für Vögel werden jeweils zehn Nistkästen aufgehängt.

