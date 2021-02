Bordesholm

Schulleiterin Christiane Steffen spricht von einem "fantastischen Angebot von der Sportfachschaft". Das Homeschooling sei für alle nicht einfach. "So findet ein bisschen Sport in der Corona-Krise statt, und die Familien können sich beteiligen." Bewegung, gerade jetzt an der frischen Luft, steigere die Stimmung und verbessere das Immunsystem.

Per Video kommt die Sportaufgabe

Verantwortlich für das Angebot sind Stefanie Scholz und Sabine Gerschewski. Bereits im ersten Lockdown 2020 machten beide Pädagoginnen den Schülern ein Bewegungsangebot. "Wir schicken Anleitungen, erklären in den Videos, was und wie es gemacht werden soll." Sie passten das Ganze auf die Situation zu Hause an. Themen waren zum Beispiel ein Ball-Führerschein und Übungen mit dem Springseil. Zuletzt sollten die Kinder den Jerusalema-Tanz einstudieren und ein Video schicken.

"Viele tolle Tanzfilmchen"

Ein Viertel bis 50 Prozent der Schüler beteiligen sich regelmäßig. "Viele tolle Tanzfilmchen haben wir beim Jerusalema bekommen", so Stefanie Scholz. In der vergangenen Woche war ein Wettbewerb angesagt, eine Bewegungschallenge. Jeder Schüler sollte dabei aufschreiben, was er an welchem Tag gemacht hat. Die Eltern haben das bestätigt. Und die besten Grundschüler und die beste Klasse sind in dieser Woche mit Fußbällen und einem Sonderpreis geehrt worden.

Wintersport ist nächste Woche dran

Beispielsweise kam die 1 b auf 158 Stunden bei 23 Schülern - Lotta Wittke und Jelle Scheuermann nahmen für ihre Klasse den Preis entgegen.

Hannah Schächteln, Leninie Staack, Liam Engelhard sowie Leonard und Jendrik Paustian wurden für ihre individuelle Leistung geehrt. In der kommenden Woche wird die Aufgabe natürlich etwas mit Wintersport zu tun haben, so die Sportlehrerinnen.

Schulleiterin rechnet bald mit Wechselunterricht

Das Bewegungsangebot soll bis zum Ende des Homeschoolings angeboten werden. "Es geht auch darum, dass Bewegung neben anderen Fächern ernstgenommen wird", so Stefanie Scholz.

Die Schulleiterin Steffen geht davon aus, dass angesichts des niedrigen Inzidenzwertes im Kreis an Grundschule der Wechselunterricht am 15. Februar wieder startet. Eine Entscheidung sei aber nicht gefallen.