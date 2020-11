In allen 14 Klassenzimmern der Lindengrundschule in Bordesholm stehen mittlerweile digitale Kohlendioxidmessgeräte. In den Grundschulen in Wattenbek und Brügge werden auch alle Klassenräume in den nächsten Wochen ausgestattet – federführend für die Anschaffung sind die Fördervereine.