Trauer um Christine Hankel

Bordesholm.

Hankel hinterlässt zwei erwachsene Söhne. Der Umweltausschuss legt ihr zu Ehren am Donnerstag eine Gedenkminute ein. Bürgermeister Ronald Büssow würdigte ihr „unermüdliches Engagement“ und ihre Ideen. Sieben Jahre wirkte sie für die Grünen in der Gemeindevertretung mit. Darüber hinaus brachte sie ihr Wissen als bürgerliches Mitglied in vielen Ausschüssen mit ein. Ihre „ausstrahlende Persönlichkeit“ hoben viele Wegbegleiter als besonders hervor. Ihre Hartnäckigkeit in Debatten, aber auch ihre Gabe, Menschen zu verbinden, wurden ebenfalls genannt.

Christine Hankel schuf Lindenmarkt in Bordesholm

Kunst und Kultur lagen der aus Lübeck stammenden Christine Hankel am Herzen. Federführend sorgte sie dafür, dass in Bordesholm im Rahmen des Agenda 21-Projektes zahlreiche Kunstwerke in Bordesholm realisiert wurden. Mit dem Kunsthandwerkermarkt zu Pfingsten schuf sie einen Event, der seinesgleichen sucht und den Ort weit über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht hat. Qualität, familiäre Atmosphäre und dieses Heimelige standen trotz der ökonomischen Zwänge immer im Vordergrund. 2016 ist sie dafür auch mit dem Kulturpreis geehrt worden.

Spendenkonto für soziale Projekte

Daneben engagierte sie sich viele Jahre im Kinoverein Bordesholm und war Vorstandsmitglied im Verein für Toleranz und Zivilcourage in Neumünster. Der Trauergottesdienst für Christine Hankel findet am Donnerstag, 12. September, um 12 Uhr in der Klosterkirche Bordesholm statt. Statt Blumen- und Kränzen bitten die Hinterbliebenen um Spenden zugunsten der sozialen Projekte der Gestorbenen. Sie können auf das Spendenkonto beim Bestattungsinstitut Kramer, DE 10 2105 1275 0000 0257 63, Kennwort Christine Hankel, eingezahlt werden.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.