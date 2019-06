Bordesholm

Die beiden Hühner gehören zum Projekt „Mit Schaf und Huhn in die Natur“, das Anne Scheuermann aus Bissee in der Grundschule angeboten hatte. Die Bauernhofpädagogin lud zwölf Lindenschüler aus verschiedenen Klassen inklusive ihren Kindern Jonne und Tjelle in das Dorf, um auf der Koppel die Schafe und Hühner kennen zu lernen, sie zu versorgen, zu füttern und auch zu streicheln. Dazu bauten die Erst- bis Viertklässler einen Hühnerstall, fertigten Handspindeln und bastelten eine Willkommensgirlande für den mobilen Hühnerhagen, in dem Emmi und Feder auf dem Schulhof vorgestellt wurden. Gebracht wurden sie von Anne Scheuermann und ihrem Ehemann Gero in einer Transportbox.

„Wir haben unsere mutigsten Hühner ausgesucht, die mit Kindern aufgewachsen sind“, erzählte Anne Scheuermann. Die Schafe mussten dagegen auf der Koppel bleiben, bedauerte das Ehepaar. Die Begegnung der Lindenschüler mit den Tieren in Bissee wurde auch gefilmt und auf der Präsentation als Video vorgeführt. Insgesamt 28 Projekte stellten sich am Freitag in der Lindenschule vor. In den vergangenen Tagen wurden unter anderem Theaterstücke einstudiert, mit Papier gebastet, ein Entspannungsraum eingerichtet, Jiu-Jitsu und Yoga ausprobiert oder Insektenhotels gebaut.

