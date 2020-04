Nach Streit: Linken-Fraktion aufgelöst

Rendsburg

Die Auflösung sei dem Vorstand am Donnerstag bekanntgeworden, heißt es in der Mitteilung. „Vorangegangen waren Differenzen zwischen den beiden Mandatsträgern über die Ausrichtung bzw. Arbeitsweise der Fraktion. Mehrere Vermittlungsversuche seitens des Kreisvorstandes blieben ohne Ergebnis“, so Sprecherin Anissa Heinrichs.

Die beiden Mandatsträger Doris Mittelbach aus Ellerdorf und Maximilian Reimers aus Rendsburg wollen nun die Partei als Einzelabgeordnete im Kreistag vertreten. „Wir bedauern diesen Schritt, der einen herben Schlag für unsere linke Politik auf Kreisebene darstellt“, so Heinrichs.

Linke will sich weiter für soziale Politik im Kreis Rendsburg-Eckernförde einsetzen

„Wir werden uns aber weiter auf Kreisebene für soziale und ökologische Politik stark machen. Ich hoffe, dass uns unsere beiden Mandatsträger hierbei auch ohne Fraktionsstatus auf der Basis unseres Wahlprogramms weiter unterstützen“, so die Sprecherin weiter.

Die Fraktionen der Partei Die Linke in den Städten Rendsburg und Eckernförde seien nicht von der Auflösung betroffen. „Neben den verbleibenden Fraktionen im Kreis sind sowohl der Kreisverband als auch unsere Ortsverbände weiter aktiv.“

Das sei die Partei den Menschen vor Ort und den Wählern schuldig. „Der Kreisvorstand dankt den bürgerlichen Mitgliedern der Fraktion für ihre geleistete Arbeit und ihr Engagement“, heißt es abschließend.

