Der Trödelmarkt, auf dem in den vergangenen Jahren tonnenweise gebrauchte Waren angeboten wurden, hat für viele Flohmarktfans aus der Region einen festen Platz im Terminkalender.

Corona-Auflagen ehrenamtlich nicht zu bewältigen

Die Einschränkungen wegen des Infektionsschutzes erlaubten zeitgleich nur maximal 250 Personen in der Halle, erklärte Martin Brandt, Sprecher der Königsthor-Lions. Die Einhaltung dieses Werts, den der Lionsmarkt unter normalen Bedingungen deutlich überschreitet, müssten Ordner am Ein- und Ausgang kontrollieren. Außerdem müssten die Personalien aller Besucher erfasst, die Einhaltung der Abstandsregeln und festgelegter Wege kontrolliert werden. In der Folge müsste die Aufenthaltsdauer beschränkt und auch das Warenangebot reduziert werden, weil Kleidung mit Wühlen auf den Tischen und Anprobieren ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt wäre. All diese Aufgaben könnten die Lionsfreunde und die Helfer aus ihren Familien nicht ehrenamtlich leisten.

Lions unterstützen mit dem Erlös soziale Zwecke

Das ist nicht nur für die Freunde von Trödelmärkten eine schlechte Nachricht, denn die Lions haben in den vergangenen Jahren mehr als 220.000 Euro mit ihrem Benefiz-Markt eingenommen. Mit diesem Erlös unterstützt der Club soziale Zwecke auch in der Region. Obendrein war der Markt in der Vergangenheit für viele Bürger eine tolle Gelegenheit, sich für „kleines Geld“ gut erhaltene Ware, die die Lions im Vorfeld jeweils als Spenden einsammelten, kaufen zu können – auch ein sozialer Aspekt der Aktion.

Ob es 2021 eine Neuauflage geben wird, sei derzeit noch völlig offen, so die Mitteilung von Michael Brand. Auf Grund der unklaren Entwicklung wolle der Lions-Club Rendsburg-Königthor dazu noch keine Aussage treffen.

Weitere Informationen auf der Homepage des Lions-Club Rendsburg-Königsthor unter www.lions-rd-koenigsthor.de

