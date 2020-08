Wie ticken die Bewerber um das Bürgermeisteramt in Rendsburg? Amtsinhaber Pierre Gilgenast (SPD) kandidiert für weitere acht Jahre. Janet Sönnichsen (parteilos) fordert ihn heraus. Am Montag stellen sich beide Politiker ab 19 Uhr in einer Talkrunde im Hohen Arsenal vor. Wir berichten live.