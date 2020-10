Ute Hauschild und Timo Boss (beide parteilos) wollen die Bürgermeisterwahl in Molfsee gewinnen. Doch ehe es im November an die Wahlurnen geht, müssen sich die Kandidaten am Donnerstag, 22. Oktober 2020, offiziell vorstellen. Wie sie sich bei der Podiumsdiskussion schlagen, erfahren Sie im Liveblog.