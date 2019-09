Für Joachim Eggers gab es zum 65. Geburtstag am Montag in Bordesholm ein Überraschungsgeschenk: Der Seniorchef wurde vor seinem Haus an der Bahnhofstraße in einen Relaxsessel gesetzt, von einem Kran zwei Meter hochgehoben – und guckte von dort auf einen Lkw-Konvoi, der laut hupend vorbeirollte.