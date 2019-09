Nach einem Unfall mit anschließender Vollsperrung ist die B 77 bei Hohenwestedt wieder freigegeben. Ein Lkw-Fahrer kam am Donnerstagmorgen gegen 6.44 Uhr von der Fahrbahn ab und rutschte in die Bankette. Sein Sattelzug geriet in Schieflage und wurde bis in den Nachmittag geborgen.