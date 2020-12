Beim Autohof Dätgen standen während der Weihnachtsfeiertage ein Dutzend Trucks still. Die Fernfahrer saßen wegen Feiertagsfahrverbot fest. Wegen Corona-Hygieneregeln keine Schnackpause im Autohof, sondern drei Tage am Stück in der LKW-Kanzel – die meisten Trucker nahmen es gelassen.