„Es ist ein ärgerliches Thema“, sagt Jens Böker, Bürgermeister von Borgdorf-Seedorf. Für die Motorradfahrer, die sich als Verkehrsrowdys an den Baustellenbaken vorbei zwängen und den Gehweg als schnelle Route entlang der Baustelle nehmen, hat der Bürgermeister kein Verständnis.

Die Verkehrslage ist durch die Sperrung der Hauptstraße im Dorf nicht optimal. Nicht alle Lkw-Fahrer halten sich an die ausgeschilderte Umleitungsstrecke. „Die Lkw, die über die Schleichwege fahren, drücken die Banketten zurück,“ sagt Böker sauer. Die Banketten sind beschädigt, die Gräben neben den Fahrbahnen fallen zu. Die Straßen sind nicht für Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw gemacht“, sagt Böker. Auf den Schleichwegen Schülper Weg und auf der Straße zwischen Springwedel und Eisendorf wurden die Seitenstreifen über die bereits zusätzlich neben der Asphaltfahrbahn verlegten Gittersteine hinweg zentimetertief ausgefahren.

Bürgermeister befürchtet hohen Reparaturaufwand

Der Bürgermeister Jens Böker sieht voraus: „Da rollt ein hoher Reparaturaufwand auf die Gemeinde zu. Die müssen wir alle erneuern.“ Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ( LBV) saniert die Schäden nicht. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde maß auf den Schleichwegen mehrfach die Geschwindigkeit.Mitte März wurden bei 159 Durchfahrten festgestellt, dass 111 Fahrer, das sind 70 Prozent, zu schnell waren. „Der Kreis will weitere Messungen veranlassen,“ kündigte Böker an.

Ihm ist klar: „Wir können den Verkehr nicht aus dem Dorf wegleiten.“ Er appellierte an die Autofahrer, sich an die Spielregeln zu halten und den Fuß vom Gas zu nehmen.

