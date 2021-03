Der Lockdown dauert in vielen Branchen an, nun gibt es für die Gastwirte einen Hoffnungsschimmer. Laut Ministerpräsident Daniel Günther könnte die Öffnung der Außengastronomie nach Ostern in den Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 möglich sein. Was sagen die Gastronomen dazu?