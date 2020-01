Die Tinte ist trocken. Unternehmer Stefan Blau aus Bayern hat an diesem Freitag bei Notar Markus Göldner den Kaufvertrag für rund 16.000 Quadratmeter große Brachen an der Obereider in Rendsburg unterschrieben. Am Rand der Altstadt entsteht ein neues Quartier mit Hotel, Büros und Gaststätten.