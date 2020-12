Der Weihnachtsmann, sonst am 24. Dezember mit Jutesack und rotem Mantel bei Familien gern gesehener Gast am Christbaum, hält sich in Rendsburg coronabedingt zurück. Lothar Möhding, seit Jahrzehnten im Geschenkemanagement, sagt: „Er bringt die Geschenke dieses Jahr heimlich.“