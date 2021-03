Hohn

„Die Luftwaffe weiß, was sie an Hohn hat, und sorgt dafür, dass der Flugplatz auch in Zukunft genutzt werden kann“, teilte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul aus Molfsee am Mittwoch mit. Er begrüßte die Aufstellung einer Flugplatzstaffel für die Aufrechterhaltung des Flugbetriebes in Hohn bei Rendsburg über den 1. Januar 2022 hinaus.

„Mit der Außerdienststellung des Transportflugzeugs Transall und der Auflösung des Lufttransportgeschwaders 63 wird am 31. Dezember 2021 eine Ära für den Bundeswehrstandort Hohn zu Ende gehen. Doch gebraucht wird Hohn auch weiterhin“, erklärte er.

60 Dienstposten stellen Betrieb in Hohn als Ausweichflugplatz sicher

Mit einer Organisationsweisung habe das Kommando Luftwaffe die Aufstellung einer Flugplatzstaffel am 1. Januar 2022 angewiesen, berichtete Wadephul, der auch Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages ist. Diese Einheit soll ihm zufolge mit rund 60 Dienstposten den künftigen Betrieb Hohns als Ausweichflugplatz für rund 40 Stunden in der Woche sicherstellen.

Die Staffel werde dem Taktischen Luftwaffengeschwader 51 „Immelmann“ in Jagel bei Schleswig unterstellt. „Mit dieser Aufstellung öffnen sich für Hohn viele zukünftige Nutzungsmöglichkeiten“, führte Wadephul aus.

„In naher Zukunft geht es um die Aufnahme von Flugverkehr aus Jagel, wo ja kräftig gebaut wird. Langfristig aber rechne ich fest damit, dass wieder Systeme direkt in Hohn stationiert werden“, sagte er.

Lufttransportgeschwader 63 wird aufgelöst

Denkbar sei etwa die Stationierung von Maschinen des Systems Pegasus. Die Luftwaffe plane derzeit die Beschaffung. Es handele sich um Flugzeuge zur elektronischen Aufklärung auf Basis von Geschäftsfliegern des Typs Global 6000.

Wadephul weiter: „Kurzfristig ist die Aufstellung einer Flugplatzstaffel natürlich auch eine sehr gute Nachricht für die GFD, die damit Hohn weiter für ihre Zieldarstellungsflugzeuge nutzen kann. Und das nützt auch wieder der Bundeswehr – so sind alle zufrieden“.

Das Lufttransportgeschwader 63 wird zum Ende des Jahres aufgelöst. Es war 1957 aufgestellt worden und betreibt bis heute Transportflugzeuge des Typs Transall C-160.

Die Maschinen werden jedoch seit Jahren nach und nach ausgemustert, weil die Bundeswehr auf den Nachfolger A400M umstellt. Diese Maschinen sind in Wunstorf bei Hannover stationiert.