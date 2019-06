Bordesholm

Klaus Elwardt prägt als Major seit Jahren die Abteilung des Schützenzugs in der Bordesholmer Liedertafel. Der 64-Jährige hatte sich am Sonnabend das erste Mal in die Schar der sechs Kronprinzen gestellt, die nach dem Schießen für die 150 Mitglieder des Schützenzugs zum Wettkampf um die Königswürde antreten.

Um 20.48 Uhr setzte Elwardt, zunächst unbemerkt, den zielführenden Schuss.

Der Major war nach dem Abdrücken schon aus dem Schießstand getreten, um einem Nachfolger Platz zu machen, als der letzte Splitter des Holzvogels sich löste und auf die Vogelwiese fiel. Seine Mitschützen brachten ihm sofort mit „Hoch soll er leben!“ ein Ständchen, bevor er die neue Königin Lena Reese an seiner Seite hatte. Für Annette Reese, eine der 150 Zuschauer beim traditionellen Spektakel, bleibt die Königswürde in diesem Jahr in der Familie: „ Klaus Elwardt ist mein Schwager, Lena Reese meine Schwiegertochter“ erzählte Zuschauerin Annette Reese.

704 Schüsse bis 18 Uhr

Die Schützen setzten bis 18 Uhr 704 Schüsse, im Anschluss die Kronprinzen Thorsten Hammerich, Fritz Delfs, Andreas Kosack, Rolf-Dieter Ladwig und Kai Reese mit Klaus Elwardt 420 Schüsse.

Vor seinem Königsschuss erklärte Elwardt zur Zukunft des Dinggerichts, das seit 1953 am unter der Linde abgehalten wurde: „Wir bleiben der Tradition treu, am historischen Platz unser Dinggericht abzuhalten, auch wenn es Alternativen gibt.“ 2018 war der rund 700 Jahre alte Baum abgesägt worden, nachdem ein Ast abgebrochen und auf die Straße gefallen war. „Der Stumpf hat wieder grüne Blätter.“

Die Liedertafel könnte unter einer Linde, die eine Schützenkönigin im Amtmannpark pflanzte, tagen. Oder unter einer alten Eiche im Klosterhof. „Wir werden nicht Vorreiter sein und den Platz wechseln.“

Beim Königsball wird der Beiname des neuen Königs bekannt gegeben. „Es könnte etwas mit Handball und dem THW zu tun haben“, dachte Zugführer Michael Haß laut nach. Klaus Elwardt war Nationalspieler.

