Ulf Petermann, Künstler im Verbund der Norddeutschen Realisten, ist ein Meister der stimmungsvollen Wolkenformationen. Am Sonnabend, 23. November, ist er in Bordesholm zu Gast und eröffnet um 17.30 Uhr in der Galerie Göldner in der Bahnhofstraße 69 seine Ausstellung „Stadt – Land – Meer“.