Glücksglas heißt die neue Schülerfirma am Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg. Die Teenager stellen aus alten Flaschen Trinkgläser her. Sie wollen an den Erfolg der Vorgängerfirma anknüpfen, die einen Europa-Preis gewann. Mit Schülerfirmen lernen Jugendliche das Wirtschaftsleben kennen.