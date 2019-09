Fockbek/Rendsburg

Ein 49-jähriger Armenier hat am Sonntag um 5 Uhr einen Rettungswagen an seine Wohnanschrift in Fockbek gerufen, da er unter Atemnot litt. In der Imlandklinik in Rendsburg stellten die Ärzte dann eine Schussverletzung im Schulterbereich fest. Lebensgefahr bestand nicht.

Warum der Mann aus Fockbek angeschossen wurde, ermittelt die Kripo. Bis Montagabend ergab sich aber noch kein hinreichend nachvollziehbarer Sachverhalt. Der Mann aus Fockbek war am Sonntag nicht vernehmungsfähig.

Was die Polizei herausgefunden hat

Die Beamten gehen davon aus, dass dem Mann die Schussverletzung im Stadtgebiet Rendsburgs zugefügt wurde. Als Tatzeit nimmt die Polizei Sonnabend zwischen Nachmittag und Abend an.

Der 49-Jährige habe sich nach dem Schuss in die Wohnung eines Bekannten begeben, wo er notdürftig versorgt wurde. Der Bekannte habe ihn dann auch nach Fockbek gefahren.

Polizei Rensburg bittet Bevölkerung um Hilfe

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Wer hat am Sonnabend in Rendsburg verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

