Rendsburg

Nach einem mutmaßlichen Überfall am Obereiderhafen in Rendsburg hat sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewendet. Wie ein Sprecher mitteilt, hatte ein Spaziergänger am Sonntag gegen 2.50 Uhr einen verletzten 21-Jährigen aus Marokko auf einer Parkbank gefunden.

Der Mann war stark alkoholisiert und blutete am Kopf. Zudem hatte er eine Stichverletzung an der rechten Schulter.

Verletzter wird ins Krankenhaus gebracht

Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten war der Mann jedoch wenig kooperativ und wollte sich auch nicht weiter zum Vorfall äußern. Er gab lediglich an, dass ihn vier andere Männern geschlagen haben. Die Stichverletzung sollen ihm auch die anderen Männer zugefügt haben.

Weitere Angaben zum Tathergang oder auch Personenbeschreibungen wollte oder konnte der Geschädigte nicht machen. Der 21-Jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik gebracht, wo seine oberflächlichen Wunden versorgt wurden.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr einen Streit, eine Schlägerei oder Rangelei im Bereich Obereiderhafen beobachten konnten. Hinweise können an die Rufnummer 04331-2080 oder den Polizeinotruf 110 gegeben werden.

Von RND/jad