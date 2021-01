Mielkendorf

Beim ersten Lockdown waren die Hundeschulen auch betroffen, erst nach dem Vorlegen eines entsprechenden Hygienekonzeptes konnte Lindhorst auf seinem Trainingsgelände in Mielkendorf im Mai 2020 wieder Einzeltraining anbieten. Die Zwangspause durch Corona sei hart gewesen, aber Lindhorst hatte natürlich Verständnis.

Auch im zweiten Lockdown hat der Hundeexperte Verständnis, aber mit Einschränkungen. "Es ist wie es ist, selbstverständlich halte ich mich an die Regeln", betont Lindhorst. Und die bedeuten für ihn und seine Schule in Mielkendorf: "Bis zum 14. Februar ist erst einmal nur Online-Training gestattet", fasst Lindhorst die Vorgaben des Landes in einem Satz zusammen.

Unterschiedliche Aussagen in den verschiedenen Kreisen

Der Grund: "Unser Hundetraining gilt als außerschulisches Bildungsangebot und das ist einzustellen sagt die Verordnung", erklärt Lindhorst. Als Dienstleister gibt es aber Ausnahmen und die sind sozusagen "Ämtersache". Genau dabei wird es dann für die Kunden "verwirrend": "Während der Kreis Rendsburg ein Einzeltraining nicht genehmigt, darf beispielsweise im Kreis Stormann oder auch in Hamburg Einzelunterricht an Hundeschulen gegeben werden."

Mehrfach hat Lindhorst das Gespräch gesucht, hatte auch Vorschläge. "Beispielsweise wollten wir die Welpenspielstunde zur Sozialisierung so anbieten, dass die Hunde vor dem Gelände abgegeben werden und unter Aufsicht von zwei Trainern spielen - ohne Herrchen und Frauchen. Selbst das wurde abgelehnt, das verstehe ich nicht", sagt Lindhorst frustriert.

Online-Training und Webinare sind eine Alternative, aber: "Nur für Kleinigkeiten wie Sitz, Platz oder Leinenführigkeit. Hunde mit ernsten Aggressionsproblemen kann man online nicht helfen."300 0 Quadratmeter ist die Trainingsfläche am Steinfurther Weg in Mielkendorf groß, unterschiedliche Areale sind dort getrennt, Platz genug, um mit Abstand Hunde zu trainieren.

Allerdings: Hundesport ist erlaubt - Irritationen damit programmiert

"Wir kommen langsam auch finanziell an unsere Grenzen", betont Lindhorst, der auch Arbeitgeber ist. "Bislang habe ich die Gehälter weitergezahlt, aber auch das wird schwierig." Eine einheitliche Regelung würde er verstehen, so sei es jedoch schwierig. "Wenn ich das Ganze als Hundesport deklariere, könnte ich widerum Einzelunterricht anbieten. Aber Hundeerziehung ist im Prinzip die Voraussetzung für Hundesport. Es darf doch nicht an der Definition scheitern", ärgert sich Lindhorst über das uneinheitliche Vorgehen der einzelnen Kreise.

Das sieht man beim Kreis Rendsburg-Eckernförde anders. "Bezüglich des Einzelunterrichts in Hundeschulen hält sich das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde an die Vorgaben des Landes", betont Madlin Loof, Juristin im Corona-Lagezentrum.

Sie erklärt: „ Hundeschulen sind als außerschulische Bildungseinrichtungen und Sporteinrichtungen zu schließen. Die Anlagen dürfen aber zu ihrer Unterhaltung und Pflege sowie zur Versorgung dort lebender Tiere betreten werden. Einzelunterricht in Hundeschulen ist ebenfalls unzulässig, da diese ohnehin geschlossen sind." Und sie fügt hinzu: "Erlaubt ist lediglich Hundesport in der Öffentlichkeit alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand.“ Genau das bringt Marc Lindhorst erneut zum Grübeln.