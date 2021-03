Brügge

Die Orgel in der St. Johanniskirche Brügge ist von dem bekannten nordschleswigschen Orgelbauer Jürgen Marcussen aus Apenrade geschaffen. Viele Kirchen hat die Firma in Schleswig-Holstein und Dänemark nach Recherchen von Rolf Pohlmeyer aus Brügge, der auch Vorsitzender des Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm ist, mit ihren Instrumenten ausgestattet. Mit 22 Registern bei über 1600 Pfeifen verfügt die Brügger Orgel über ein musikalisches Volumen, das "künstlerischem Spiel voll gerecht werde", urteilte Pohlmeyer, der auch Recherchen zum 800. Geburtstag der Gemeinde Brügge 2020 veröffentlicht hat.

Beim Spielen "geht das Herz auf"

Das findet auch Christiane Struck aus Bordesholm, die seit sieben Jahren zu den ehrenamtlichen Organistinnen in Brügge gehört. "Ich findet es total schön, in so einer alten Kirchen die Orgel spielen zu dürfen. Da geht mir das Herz auf", so die Musikwissenschaftlerin. Am liebsten spielt sie das Ostern gerne ausgewählte Stück "Auf, auf, mein Herz, mit Freuden" von Johann Krüger und Paul Gerhardt. Insgesamt präsentiere sie aber alle Kirchlieder gerne. "Was für den Pastor die Bibel ist, ist für mich das Gesangbuch", sagt sie mit einem Lachen. Das sei kein alter Kram, sondern könne modern interpretiert werden.

Erbpächter schenkte 100 Thaler für den Bau

Gerne blickt sie beim Musizieren auf die über dem Spieltisch stehende Inschrift. Auf der Empore der Feldstein-Saalkirche, die ihren Ursprung in einer Kapelle von 1220 haben soll, steht da geschrieben: "Johann Dose, Erbpächter auf Schönhorst stiftet dies Denkmaal zum Preise des Herrn, Ostern 1821". Nach Angaben von Rolf Pohlmeyer hat der Pastor Adalbert Paulsen (1897-1921) dazu folgendes angemerkt: „Im Jahre 1819 schenkte der Erbpächter zu Schönhorst, Johann Christoph Dose 1000 Thaler zur Erbauung der Orgel."

Für die Orgel wurde Turmtreppe verlegt

Bis zur Fertigstellung und zum Einbau vergingen dann aber noch zwei Jahre. "Zunächst musste die Turmtreppe verlegt werden, die Kirchstühle des Herrn Dose und des Krämers Beyer an die nördliche Seite gegen die Kanzel hingesetzt werden. Auf Wunsch des Herrn Dose wurde auch die seit vielen Jahren vermauert gewesene Tür nach Norden wieder hergestellt. Orgelchor und Bemalung, aber auch Anfertigung der Orgelbekleidung wurden von der Gemeinde besorgt", so die Recherchen.

Palmsonntag 1821 war die Einweihung

Am Palmsonntag, also kommenden Sonntag, vor 200 Jahren ist die Orgel vom Kieler Musikdirektor Apel eingeweiht worden. 1921 wurde das Instrument erweitert. Laut Pohlmeyer sind die Orgelbauteile damals per Bahn zum Bordesholmer Bahnhof geliefert worden - von dort hat die Kirchengemeinde den Transport nach Brügge organisiert. 1975 ist die letzte Generalüberholung vorgenommen worden. Das Spielwerk wurde damals vollkommen erneuert und ein neuer Spieltisch eingebaut.

Der Orgelbaumeister Rudolf Neuthor aus Kiel hatte die Arbeiten ausgeführt.