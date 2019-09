Die Planung geht voran

Groß Vollstedt

„Es gibt drei alternative Standort für einen Markttreff in der Gemeinde“, berichtete Bürgermeister Torsten Ladewig. Für das Bewerten der Flächen mit einem Gutachten fallen zusätzliche Planungskosten von 50.000 Euro an. Seit 2017 arbeitet die Gemeinde am Erhalt der Nahversorgung für die Einwohner.

Im Jahr 2017 hatte das Projektteam Markttreff von der Handelsberatung BBE in der Gemeinde einen Standortcheck gemacht. Unter anderem waren die Kundenströme zur Gemeinde überprüft worden – Groß Vollstedt liegt zwischen dem mit Nahversorgern bestens ausgestatteten Nortorf und Felde mit einem großen Supermarkt.

Voraussetzungen in Groß Vollstedt gegeben

Auch die Nachfrage nach Produkten beim Lebensmittelgeschäft von Uwe Rohr, bei der Apotheke und beim Bäcker waren Thema. Das Projektteam hatte klar gemacht: Nur wenn die Nahversorger im Dorf bei einer Markttreff-Planung mit ins Boot geholt würden, fließen Fördermittel vom Land.

Inzwischen ist die Apotheke geschlossen, die ehemals dorfeigene Bäckerei hat die Geschäftsräume an eine Großbäckerei vergeben. Allerdings stehen die Chancen gut fürs Dorf. In Groß Vollstedt seien besondere Grundvoraussetzungen gegeben, hatte das Projektmanagement Markttreff 2017 festgestellt.

Schon damals hatte sich ein Bürgerverein im Dorf gegründet, der ein Markttreff-Konzept entwickeln wollte. Ähnlich hatte sich das Konzept des Markttreffs in Kirchbarkau entwickelt. Dort läuft die Nahversorgung.

