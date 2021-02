Das große Schneechaos war seit Tagen angekündigt worden, aber es blieb dann doch vergleichweise ruhig: Am Sonnabend war Bauhof-Mitarbeiter Martin Stange zwar schon um 4 Uhr unterwegs, seine Kollegen musste er nicht alarmieren: Die Lage auf den Straße war entspannt. Genug zu tun hatte er dennoch.

Von Sorka Eixmann