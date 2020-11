Martin Stier (AKWG) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Rodenbek. Am Montagabend wurde er in geheimer Wahl durch die Mitglieder der Gemeindevertretung gewählt - die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Münchbach (NLR) vereidigte Stier, Applaus gab es vom Publikum im Dorfgemeinschaftshaus.

Von Sorka Eixmann