Kronshagener sind gut ausgerüstet

Inhaberin Edelgard Lau und ihre Mitarbeiterinnen Sabrina Schönfeld und Sabrina Pantel empfangen Besucher im Blumenladen im Kronshagener Eichkoppelweg mit Maske. Und auch die Kunden zeigen sich am ersten Tag der Maskenpflicht in Schleswig-Holstein gut vorbereitet. "Gestern waren schon einige mit Maske unterwegs, und heute Morgen um sieben Uhr ging es gleich gut weiter", sagt Inhaberin Edelgard Lau zur Masken-Mentalität ihrer Kunden. Im Laden sei man gut mit Einwegmasken ausgestattet, desinfiziere regelmäßig und lasse nur zwei Kunden zur selben Zeit ins Geschäft.

Schneiderin versorgt die Familie mit selbstgenähten Masken

Knapp 600 Meter von diesem entfernt kommt Rolf Jürgens gerade aus dem Supermarkt. Er trägt eine Arbeitsmaske aus dem Baumarkt. Gestern probierte er sie erstmals aus. "Die Brille beschlägt etwas, aber sonst geht es ganz gut", sagt er. Uwe Scholz aus Kronshagen trägt beim Einkaufen ein Exemplar Marke Eigenkreation. Seine Nichte ist Schneiderin und versorgt derzeit die ganze Familie. Die nächste Lieferung ist schon auf dem Weg. "Wir zahlen aber dafür. Sie wollte sich eigentlich am 1. April selbstständig machen", sagt Scholz. Corona machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Wie hilfreich die Masken seien, da gingen die Meinungen der Experten ja auseinander, sagt Scholz. "Aber schaden kann es nicht", ergänzt er.

Unterschiedliche Motive zur Auswahl

Auf der Maske von Kai Rodenberger aus Kronshagen sind Asterix und Obelix abgebildet. Rodenbergers Frau hat sie selbst genäht und neben den gallischen Helden noch weitere Motive wie Wikinger oder Minions im Repertoire. Rodenberger trägt schon seit längerer Zeit einen Mundschutz, auch bei der Arbeit als Monteur im Kundendienst. "Wenn die Vernunft der Menschen etwas ausgeprägter gewesen wäre, hätte es keine Maskenpflicht gebraucht", sagt Rodenberger.

Der richtige Sitz der Maske muss sich noch einspielen

Auch Anke Langbehn, Leiterin des DRK-Stützpunktes in Kronshagen, trägt schon seit etwa zwei Wochen eine Maske beim Einkauf. Eine Kameradin aus dem Ortsverein hatte Varianten mit unterschiedlichen Motiven genäht und verteilt. Damit die Brillengläser nicht beschlagen, müsse man den Draht in der Maske schon gut andrücken, sagt Langbehn.

Tanja Ströh ist gerade auf dem Weg zur Arbeit in der Apotheke in der Kronshagener Ladenzeile. Ihre Maske stammt aus dem Sortiment einer Kronshagener Nähinitiative. Kollegin Dr. Ullvi Blum hat für sich und die Familie selbst genäht. An das Tragen habe man sich anfänglich gewöhnen müssen, aber mittlerweile gehe es ganz gut, sagt sie.

