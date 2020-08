Kronshagen

Nach den Osterferien sollten die Kurse starten, zuvor Schnuppertermine angeboten werden. „Am 15. März haben wir noch im Sportforum geturnt“, sagt Lena Kruit. Dann durchkreuzte Corona die Pläne der Gruppe. Ende August soll das neue Kursprogramm nun endlich starten. Wie sich Zirkuskünste und Corona-Rahmenbedingungen vereinbaren lassen, konnte das Team der Meer-Manege bereits in den Sommerferien testen. Über den Ferienpass der Stadt Kiel boten sie einen Zirkus-Kurs für Sechs- bis Zehnjährige an. Eine sonst übliche gemeinsame Abschlusszeremonie gab es nicht. Stattdessen wurden verschiedene Einlagen abgefilmt. Den Zirkus-Kurs wird es in den Herbstferien wieder geben.

Zirkuskurse unter Corona-Regeln

Die damals angewandten Regeln kommen weiter zur Anwendung. Eine Gruppe darf aus maximal zehn Personen inklusive Übungsleiter bestehen. Vor und nach den Kursen werden Raum und Materialien desinfiziert. „Zudem gibt es eine Wechselpause zwischen den Gruppen, damit diese sich nicht begegnen“, sagt Nina Carstens aus dem Meer-Manege-Team. Regelmäßig wird gelüftet und auch die neuen Bodenmatten kommen zum Einsatz. Die habe man von der Förde Sparkasse gespendet bekommen, sagt Lena Kruit. „Die schwarzen Puzzle-Matten kann man besser desinfizieren“, ergänzt sie.

Einblick in Techniken und Gestaltung eines Auftritts

Los geht es ab dem 25. August mit einem Angebot speziell für Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren. In dem wöchentlichen Kurs können die Jugendlichen sich in verschiedenen Disziplinen wie Boden- und Luftakrobatik, Jonglage oder Clownerie ausprobieren und die jeweiligen Techniken erlernen. Doch auch in die Gestaltung eines Auftritts und seine Inszenierung bekommt der Nachwuchs einen Einblick. Geleitet wird der Kurs jeweils von zwei Mitgliedern aus dem Meer-Manege-Team, das schon langjährige zirkuspädagogische Erfahrungen in anderen Projekten gesammelt hat.

After-Work-Zirkus für Junggebliebene

Neben einer Kindergruppe ist auch der „After-Work-Zirkus“, jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr neu im Programm. „Der ist für Junggebliebene ab 35 Jahren gedacht, die Lust haben mal reinzuschnuppern“, sagt Lena Kruit. Mit den neuen Kursen wolle man nun erst mal starten und die Resonanz abwarten. „Wir hoffen natürlich, dass die Leute verantwortungsbewusst genug sind, nicht zu kommen, wenn sie krank sind oder gerade aus einem Risikogebiet kommen“, sagt Kruit.

Weitere Informationen zu Kursen, Anmeldungen, Kosten und die Meer-Manege im Allgemeinen gibt es unter www.meermanege.de im Internet.

