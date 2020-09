Die Meer-Manege aus Kronshagen und der Kieler MTV (KMTV) bieten in den Herbstferien ein Zirkusprogramm für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren an. Die Teilnahme ist dank einer Förderung durch das Programm „Zirkus gestaltet Vielfalt“ kostenlos.

Von Florian Sötje