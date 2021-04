Flintbek

Zwei bunte Hula-Hoop-Reifen hat Melli Langowski über dem Arm, dazu eine kleine Tasche mit Musikbox, Timer und Wasser: Die 38-Jährige leitet beim TSV Flintbek die beiden Hula-Hoop-Kurse, die immer mittwochs auf dem Sportplatz am Eiderkamp stattfinden.

Sport kann draußen mit insgesamt zehn Menschen stattfinden

Außer bei Regen: "Gegen Kälte und Wind können wir uns anziehen und warm trainieren", sagt Langowski. Der Hauptgrund liegt natürlich auch hierbei in der Pandemie. "Drinnen ist Sport fast nicht möglich, wir dürfen allerdings draußen ja mit insgesamt zehn Leuten Sport machen. Also geht es nach draußen."

Melli Langowski hat schon als Kind mit dem Hula-Hoop-Reifen gespielt, vergangenes Jahr - als aufgrund von Corona alle Veranstaltungen auch im Sportbereich ausfielen - verfiel sie erneut dem Hula-Trend. Doch das Hullern hilft nicht nur gegen Corona, der Hula-Reifen ist ein wahres Multitalent unter den Sportgeräten.

Hula-Hoop erlebt Comeback als Fitnessgerät

Ob Muskelaufbau, Kalorienverbrennung, Förderung der Durchblutung - der Hula-Hoop-Reifen ist ein effektives Fitness-Gerät. "Als ich die Kurse auf die Beine gestellt habe, waren sie innerhalb von 24 Stunden ausgebucht." Kaum spricht sie es aus, erscheinen die ersten Frauen auf dem Sportplatz mit ihren Hula-Reifen.

Bunte Farben, viel Pink, Orange oder auch Blau, die Hula-Reifen von heute haben mit denen von früher nichts mehr gemeinsam. "Sie sind auch schwerer und werden Stück für Stück zusammengesteckt", so die Trainerin. Kräftig Anschwung geben und dann die Hüften rhythmisch kreisen, um den Reifen oben zu halten - das ist das Ziel.

Bevor es los geht, steht allerdings auch ein Warm-up auf dem Programm. Natürlich mit dem Reifen. "Wer hullern will, muss eine hohe Frustrationsgrenze haben", berichtet Langowski. "Denn am Anfang fällt das Ding nun mal in einer Tour auf den Boden und das Workout besteht aus Hochheben."

Blaue Flecken gehören am Anfang dazu

Körper und auch die Haut müssen sich ebenfalls an den Reifen gewöhnen. "Da gibt es schon blaue Flecken", weiß sie. Julia Dräger nickt zustimmend, sie gehört in die erste Gruppe, die 18 bis 18.45 Uhr trainiert, die zweite Gruppe startet um 18.55 Uhr und hullert bis 19.40 Uhr. "Heute treffen wir uns zum dritten Mal, ich freue mich jedes Mal auf das Training", schwärmt Dräger. Das Hullern an sich klappt bei ihr schon gut, aber: "Ich möchte mit dem Reifen auch noch laufen können, das ist mein Ziel."

Inzwischen sind alle Frauen vor Ort, die Musik geht los und damit das Warmup. Die jüngste Teilnehmerin ist im übrigen Frida, gerade sechs Jahre alt - auch sie hat sichtlichen Spaß am Hullern und wenige Probleme.

"Heute wollen wir anfangen, mit den Füßen zu tippen. Aber erstmal warm werden", erklärt Langowski. Und als Bosses "Der letzte Tanz" erklingt, schiebt sich die Sonne hinter den Wolken vor und viele bunte Hula-Hoop-Reifen kreisen gekonnt um Hüften.