Das gesamte Frühjahrssemester der VHS Kronshagen und des Feierabendkreises – Vorträge, Exkursionen und die Reisen – musste aufgrund von Corona abgesagt werden. „Aber wir haben viel Glück gehabt“, sagt Jutta Schlünzen vom Feierabendkreis. „Unsere Kooperationspartner wie Busunternehmen, Museen, die Staatsoper und Restaurants und vor allem unsere treuen Teilnehmer sind gelassen geblieben“, ergänzt Martina Körbelin-Hirsch von der VHS. Fast alle Angebote konnten verschoben werden.

Für das Verständnis der Teilnehmer und Veranstalter wolle man sich bedanken, sagte Körbelin-Hirsch. Nun freue man sich aber zunächst auf ein „bewegtes Herbstsemester“. Die Donnerstagabend-Vortragsreihe folgt dem Schwerpunkt zum Beispiel durch Vorträge über eine Fahrradtour durch das Königreich Bhutan oder eine Fahrt im Kajak rund um Grönland. Auch geht es mit dem Schiff rund um Südamerika.

Corona-Lage kann zu Verschiebungen führen

Neben den Vorträgen gibt es auch wieder Angebote rund ums Theater, zum Beispiel die Fahrt nach Lübeck am 4. Dezember. Wanderungen in der Natur im Eichhof und zu Pilzwanderungen sowie Ausflüge zu Museen gehören zum Programm. Das komplette Programm ist im neuen Flyer zu finden, der in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde ausliegt

Das Herbstsemester steht also in den Startlöchern. Dennoch sagen die Veranstalter: Über allem steht die Sicherheit aller Beteiligten. Kurzfristig kann es je nach Lage rund um Corona also wieder zu Verschiebungen kommen.

