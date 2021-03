Bordesholm

Bei frostig empfundenen vier Grad und der eher grauen Vegetation ist der Stand der Gärtnerei Christensen mit blühenden Pflanzen am Sonnabend eine Augenweide. Eine ältere Frau trägt eine Schale mit Narzissen, Tulpen, Hornveilchen und Primeln zum Auto. "Draußen ist ja alles noch nicht so weit. Ein Blick hierauf sorgt für gute Laune und bringt mich auf andere Gedanken."

Farbtrend: Mischung von violett, weiß und blau

Es sei bei den Kunden spürbar, dass sie sich nach Frühling sehnten. Ob dieser Wunsch wegen der Corona-Pandemie noch deutlich stärker als im Vorjahr ist, da wollte sich Christensen nicht festlegen. "Die Leute wollen aber raus." Auf dem Wochenmarkt sei deutlich mehr los, und Blumen und Pflanzen würden auch mehr verkauft. Feststellbar ist ihm zufolge ein Farbtrend für diese Saison: eine Mischung von violett, weiß und blau.

Menschen zog es vereinzelt schon in Vorgärten

Trotz der niedrigen Temperaturen zog es vereinzelt Menschen am Sonnabend schon in die Gärten, die ersten Schneeglöckchen sind ja bereits verblüht. Der Drang nach Blühendem, aber auch Abwechslung ist beim Gartenoutlet in Groß Vollstedt ebenfalls spürbar. Bereits um 10 Uhr ist der Parkplatz gut gefüllt. Frühblüher, aber auch frostsichere Stauden sind gefragt. "Da fahre ich auch mal gerne hin. Mein Problem ist immer, dass ich mehr finde und mitnehme, als ich eigentlich gewollt habe", erzählt lachend Renate Boockhoff.

Corona-Krise sorgt für mehr Leben

Die 76-Jährige bewirtschaftet zusammen mit Jürgen Lehmann (77) eine der 18 Parzellen in der Kleingartenkolonie Wattenbek. In diese Gärten ist durch die Corona-Krise wieder deutlich mehr Leben zurückgekehrt. "Das ist eben ein guter Rückzugsort, wenn man nicht reisen und auch sonst nichts machen darf", erklärt Renate Boockhoff. Im vergangenen Jahr sei sie fast täglich gekommen, andere Mitglieder auch öfter als früher, und nicht nur von Freitag bis Sonntag.

Kleingärten in Bordesholm/Wattenbek belegt

Immer wieder kommen Anfragen nach freien Plätzen, öfter als vor der Krise mit Lockdown und Einschränkungen des Lebens. "In den letzten Tagen gleich zwei Mal. In Bordesholm und Wattenbek ist alles belegt", so die Vorsitzende Margrit Thießen. Die Kleingärtner haben damit begonnen, ihre Parzellen fit für die Saison zu machen - bis auf die winterharten Pflanzen und Stauden sollte aber momentan laut Boockhoff noch nichts in die Erde. Zwei Hortensien hat sich sich zum Einbuddeln mitgebracht.

Buchsbaum-Umrandung geschaffen

Besonders stolz sei sie auf das Bergalpenveilchen, das sich im März wieder gezeigt habe. In den vergangenen Tagen haben sie Ableger vom Buchsbaum in den Boden gesteckt - eine kleine Umrandung ihrer Parzelle. Im Sommer werden in ihrem Garten neben den Stauden, Ringelblumen, Glockenblumen, Bartnelken und Königssterne blühen.

"Flowersprouts sieht prächtig aus"

Gemüse wie Kohl, Bohnen und Feldsalat bauen Renate Boockhoff und Jürgen Lehmann auch an - und natürlich seit neuestem auch Flowersprouts - eine Mischung aus Rosen- und Grünkohl. "Vom Geschmack her ist das nicht so spitze, aber die etwa ein Meter hohe Pflanze sieht prächtig aus und schimmert lila."

Kleingarten ist Stück Lebensqualität

21 Jahre haben in der gleichen Anlage Lidia und Viktor Weis ihr Areal. Gemüse, vor allem Kartoffeln, aber auch viele Blumen sind in ihrer Parzelle demnächst zu finden. Am Sonnabend ist das Ehepaar gekommen, um die Terrasse und andere Dinge zu säubern. "Das ist schon ein Stück Lebensqualität hier", meint Lidia Weis. Dem Ende der Corona-Krise fiebert sie entgegen, endlich unbeschwert Kinder und Enkel wieder empfangen zu können. "Im Garten fühlt man sich frei und man kann das Ganze etwas vergessen."