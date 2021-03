Über 60 Mädchen und Jungen aus den vierten Klassen der Landschule an der Eider in Wattenbek und Brügge befassen sich seit Wochen im Rahmen des MiSch-Entdecker-Projektes mit den Kieler Nachrichten - am Dienstag durften die Nachwuchsreporter dem KN-Redakteur Frank Scheer Löcher in den Bauch fragen.